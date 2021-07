बच्चों के लिए PNB लाया है खास सेविंग अकाउंट, बेहतर सुविधाओं के साथ मिलेगा बड़ा फायदा

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) बच्चों के लिए खास सेविंग अकाउंट लेकर सामने आया है। इस अकाउंट की मदद से आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए जमा पूंजी को सुरक्षित रख सकते हैं। इस खाते का नाम पीएनबी जूनियर एसएफ अकाउंट (PNB Junior SF Account) है। बैंक के इस सेविंग फंड अकाउंट को खासतौर पर बच्चों के लिए ही लाया गया है। इससे बच्चों में बचपने से ही सेविंग करने की आदत पड़ती हैै।

ये भी पढ़ें: बिना जोखिम लिए पैसा कमाना चाहते हैं तो SBI में खुलवाएं सेविंग प्लस अकाउंट, ज्यादा मिलेगा ब्याज

अगर किसी माइनर की उम्र 10 वर्ष से अधिक है तो वह अपने नाम पर इस अकाउंट को खोल सकता है। इस अकाउंट खुलवाने के लिए KYC जरूरी होता है। इसमें फोटो के साथ आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ भी जरूरी है। इस खाते पर बैंक बच्चों को कई खास तरह से की सुविधाएं दे रहा है। आइए आपको उनके बारे में डिटेल में बताते हैं।

PNB Junior SF Account की खासियत

इस खाते को माइनर बच्चों के लिए भी खोला जा सकता है। ये खाता बच्चों के लिगली और नैचुरल मां-बाप खोल सकते हैं। इसके साथ 10 साल से बड़े बच्चे इस खाते को खुद खोल सकते हैं और चला भी सकते हैं। इस खाते के लिए आपको मिनिमम बैलेंस की भी आवश्यकता नहीं है। इस खाते में इनिशियल डिपॉजिट जीरो है।

PNB ने किया ट्वीट

पीएनबी ट्वीट कर इस खाते की जानकारी दी है। बैंक ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडिल पर लिखा कि PNB Junior SF Account से बच्चे जल्द बचत करने की आदत सीख सकते हैं। PNB जूनियर सेविंग अकाउंट खाते की मदद से आप अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं।

Open a Junior Saving Fund account for your champ and get a secured future in return.



Know more: https://t.co/WFcuHsGZeY#JuniorSavingFund pic.twitter.com/psF57X3YTm