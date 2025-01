Q3 Results HDFC बैंक, HUL, BPCL, Persistent Systems सहित कई कंपनियां आज करेंगे तिमाही नतीजों की घोषणा, जानें पूरी लिस्ट

HDFC बैंक, भारत का प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है, जो अपने Q3 के नतीजों (Q3 Results) में उच्च वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। निवेशकों को बैंक के मुनाफे में वृद्धि की उम्मीद है, खासकर रिटेल बैंकिंग और लोन पोर्टफोलियो के बेहतर प्रदर्शन के चलते। यह बैंक एक महत्वपूर्ण नतीजा पेश करेगा, जो देश के आर्थिक स्वास्थ्य का भी संकेत हो सकता है।

Hindustan Unilever Ltd (HUL) HUL, जो FMCG (Fast Moving Consumer Goods) क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है, अपने Q3 नतीजों (Q3 Results) में अपने ब्रांड्स की बिक्री और मार्जिन में सुधार की उम्मीद कर रही है। रिटेल बिक्री, खासकर स्नैक्स, घरेलू उत्पादों और व्यक्तिगत देखभाल के सेक्टर में, अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन क्षेत्रों में स्थिर मांग और मूल्य वृद्धि की संभावना HUL के लिए सकारात्मक है।

Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) BPCL, एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है, जो उच्च क्रूड ऑयल की कीमतों के साथ अपने नतीजों में वृद्धि का अनुमान कर रही है। हालांकि, पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री और वैश्विक ऊर्जा संकट का असर BPCL के नतीजों पर पड़ सकता है। लेकिन, कंपनी का मजबूत वितरण नेटवर्क और ऊर्जा क्षेत्र में लगातार बढ़ती मांग उसे एक स्थिर मार्ग पर बनाए रखेगी।

Persistent Systems Persistent Systems, जो सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग और रणनीतिक सेवाएं प्रदान करती है, अपने तिमाही परिणामों (Q3 Results) में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। खासकर क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेवाओं में कंपनी की विशेषज्ञता उसे नए ग्राहकों और बिजनेस क्षेत्र में एक स्थिर स्थिति दिलाने में मदद कर रही है।

Coforge Ltd Coforge, एक और प्रमुख IT कंपनी, अपने परिणामों में उच्च वृद्धि की संभावना के साथ जानी जाती है। कंपनी की रणनीति, जो कि डिजिटल और क्लाउड सेवाओं पर आधारित है, उसे वैश्विक बाजारों (Q3 Results) में अच्छा प्रदर्शन करने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की स्थिर मांग और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत दे रहे हैं।

Pidilite Industries Ltd Pidilite Industries, जो प्रमुख रूप से एडहेसिव्स और पेंट्स के निर्माण में शामिल है, अपने Q3 नतीजों में लगातार बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है। घरों और निर्माण क्षेत्रों में बढ़ती गतिविधियों के कारण कंपनी के उत्पादों की मांग में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, ब्रांड और प्रोडक्ट डिवेलपमेंट पर कंपनी के फोकस ने उसे स्थिर वृद्धि के रास्ते पर बनाए रखा है।

Polycab India Ltd Polycab India, जो बिजली उपकरण और केबल्स बनाने वाली कंपनी है, अपने तिमाही नतीजों में अच्छी वृद्धि की संभावना दिखा रही है। बढ़ते निर्माण कार्य, स्मार्ट होम और इलेक्ट्रिकल उत्पादों की बढ़ती मांग Polycab के लिए सकारात्मक संकेत हैं।

RattanIndia Power Ltd RattanIndia Power, जो पावर जनरेशन क्षेत्र में कार्यरत है, अपने तिमाही परिणामों (Q3 Results) में स्थिरता की उम्मीद कर रही है। ऊर्जा क्षेत्र में लगातार विकास और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम कंपनी के लिए एक लंबी अवधि की स्थिरता की ओर इशारा करते हैं।

Tata Communications Ltd Tata Communications, एक प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी, अपने Q3 परिणामों में अच्छे नतीजों की संभावना के साथ जानी जाती है। कंपनी की डिजिटल सेवाओं और नेटवर्क पर आधारित रणनीति उसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थिति दिलाने में मदद कर रही है।

Go Digit General Insurance Ltd Go Digit General Insurance, एक नई बीमा कंपनी, अपने तिमाही परिणामों में निवेशकों को खुश करने वाली वृद्धि की उम्मीद कर रही है। बीमा क्षेत्र में उसकी बढ़ती हिस्सेदारी और मजबूत ग्राहक नेटवर्क इसे एक स्थिर रास्ते पर बनाए रखता है।