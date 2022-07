रेलयात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेन में चाय, नाश्ता हुआ सस्ता, रेलवे ने हटाया सर्विस चार्ज

रेलवे ने राजधानी, दुरंतो, शताब्दी और वंदे भारत जैसी ट्रेनों में से चाय, कॉफी में लगने वाले सर्विस चार्ज को हटा दिया है। इसके साथ ही रेलवे की तरफ से जारी सकुर्लर में बताया गया है कि इनके कीमतों में ही GST शामिल है। हालांकि नाश्ता और खाने में अभी भी सर्विस चार्ज लगेगा।



