डॉलर के मुकाबले रिकार्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, पहली बार 80 पार करके 81.09 स्तर पर पहुंचा

Dollar vs Rupee: अमरीकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही शेयर मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आज 25 पैसे की गिरावट के साथ रुपया प्रति डॉलर 81.09 पर पहुंच गया, जो कल 80.86 के आस-पास था।

Dollar vs Rupee: शुक्रवार यानी 23 सितंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 41 पैसे गिरकर अबतक के सबसे निचले स्‍तर पर शुरुआती कारोबार में खुलते ही पहुंच गया है। बीते दिन गुरुवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले भारी गिरावट के साथ 80.86 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 24 फरवरी के बाद बीते दिन गुरुवार को रुपया में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में रुपया में गिरावट जारी रह सकती है।

Rupee reaches record low against dollar, crosses 80 for the first time to reach 81.09 level