Mukesh Ambani के हाथ लगाते ही दौड़ा स्टॉक, चॉकलेट बनाने वाली कंपनी के शेयर ने दिया 192% से अधिक का रिटर्न

Mukesh Ambani ने चॉकलेट बनाने वाली कंपनी में निवेश करने की घोषणा की है, जिसके बाद से सिर्फ एक महीने में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 192% से अधिक का रिटर्न दे दिया है।

stock of chocolate maker bought by Mukesh Ambani gave a return of over 192% in 1 month