टेस्ला की नई बैटरी तकनीक के बारे में Elon Musk ने दी चेतावनी

नई दिल्ली। टेस्ला के बैटरी डे कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को जो भी पेश किया गया है, वह 2022 तक "पूर्ण रूप से बड़ी मात्रा में उत्पादन" में नहीं आएगा। यह जानकारी कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर पर दी है। सीईओ ने कहा कि समय के पैमाने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से टेस्ला की सेमी, साइबरट्रक और रोडस्टर परियोजनाओं को प्रभावित करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी थर्ड पार्टी की बैटरी सेल्स को खरीदना जारी रखेगी, भले ही टेस्ला अपनी बैटरी बनाने का फैसला करे।

एलन मस्क के कमेंट का मतलब है कि मंगलवार के समारोह में दिखाई गई किसी भी नई बैटरी की तकनीक प्रोटोटाइप स्टेज में होगी और इस तरह से उन्होंने मॉडल 3 या मॉडल वाई की तरह बड़े पैमाने पर मौजूदा बाजार में उपलब्ध टेस्ला के वाहनों में इसके जल्द ही इस्तेमाल को खारिज कर दिया। मस्क ने नई तकनीकी को बढ़ाने में "अत्यधिक कठिनाई" को दोष देने के रूप में यह कहा कि "मशीन बनाने वाली मशीन को बनाना, मशीन की तुलना में बहुत कठिन है।"

टेस्ला के बैटरी डे कार्यक्रम में क्या उम्मीद की जाए

मस्क के बयानों से यह भी स्पष्ट होता है कि टेस्ला को अभी भी आने वाले वर्षों में थर्ड पार्टी की बैटरी सेल खरीदने की जरूरत होगी, भले ही वह अपना निर्माण करना शुरू कर दे। सीईओ ने लिखा, "हम पैनासोनिक, एलजी और CATL (संभवत: अन्य साझेदार से भी) से बैटरी सेल की खरीदारी को बढ़ाने, ना कि कम करने का इरादा रखते हैं।"

The extreme difficulty of scaling production of new technology is not well understood. It’s 1000% to 10,000% harder than making a few prototypes. The machine that makes the machine is vastly harder than the machine itself.