कीमत 4.63 लाख रुपये से शुरू और देती हैं 26Km का माइलेज! बड़ी फैमिली के परफेक्ट हैं ये सस्ती 7-सीटर MPV कारें

Maruti Ertiga देश की इकलौती 7 सीटर एमपीवी कार है जो कि पेट्रोल इंजन के साथ ही सीएनजी वेरिएंट में भी उपलब्ध है। इसके अलावा हाल ही में लॉन्च की गई Kia Carens भी लोगों के बीच खासी लोकप्रिय हो रही है।

Maruti Eeco to Ertiga and Kia Carens Cheapest 7 Seater Cars for family