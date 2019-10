5 फीसदी तक बढ़ी Datsun GO और GO+ की कीमत, जानें कब से होंगी लागू

नई दिल्ली : Datsun ने अपनी पॉप्युलर कारों Datsun GO और GO+ की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान किया है। कंपनी ने इन दोनों कारों की कीमत में 5 फीसदी तक का इजाफा किया है। कीमतों में बढ़ोतरी के चलते GO का बेस वेरिएंट लगभग 16,000 रुपये महंगा हो सकता है, जबकि GO+ 19,000 रुपये अधिक महंगी हो सकती है।

आपको बता दें कि फिलहाल वर्तमान में दैटसनGO की कीमत 3.35 लाख रुपये से लेकर 5.2 लाख रुपये तक है । वहीं, GO+ की कीमत 3.86 लाख रुपये से लेकर 5.94 लाख रुपये (एक्स शोरूम दिल्ली) है। निसान मोटर इंडिया ने इसके पीछे इनपुट लागत में वृद्धि को जिम्मेदार बताया है।

पॉवर और इंजन- आपको बता दें कि पॉवर के लिए इन दोनों ही गाड़ियों में 1.2-लीटर का 3-सिलिंडर वाला पेट्रोल इंजन मिलेगा। इसका इंजन 67 bhp की मैक्सिमम पावर और 104 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करेगा। इसके अलावा इसमें आपको 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ट्रांसमिशन मिलेगा।

फीचर्स- Datsun GO और GO+ CVT में सुरक्षा के लिए इसमें ड्यूल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ब्रेक असिस्ट, इंजन इमोबिलाइजर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और फॉलो-मी-होम हैडलैंप्स के साथ स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स जैसे फीचर्स मिलेंगे।