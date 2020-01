5.29 लाख रुपए की शुरूआती कीमत पर लॉन्च हुई Tata Altroz, मिलेंगे ये शानदार फीचर्स

नई दिल्ली: Tata Motors की मच अवेटेड प्रीमियम हैचबैक कार Tata Altroz फाइनली लॉन्च हो चुकी है। दिल्ली में इस कार को 5.29 लाख रुपये की शुरूआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। वहीं टॉप वेरियंट की कीमत 9.39 लाख रुपये है । आपको बता दें दिसंबर में पेश हुई इस कार को जनवरी में हुए ग्लोबल क्रैश टेस्ट में सबसे सुरक्षित कार माना गया है। इस क्रैश टेस्ट में इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है। इससे पहले नेक्सन को भी रेटिंग में फाइव स्टार मिले हैं। सेफ्टी फीचर्स में एबीएस के साथ ईबीडी, र‍ियर पार्किंग सेंसर के साथ कैमरा, ड्राइवर और को-ड्राइवर सीट बेल्ट वार्निंग और हाई स्पीड अलर्ट शामिल हैं

वेरिएंट्स- Tata Altroz के वेरियंट की बात करें तो XZ(O), XZ, XT, XM और XE में पेश हुई है। Tata Altroz 6 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

फीचर्स- फीचर्स की बात करें तो इस कार में ऑटो हेडलैंप, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, 7 इंच डुअल टोन एलॉय व्हील, प्रोजेक्टर हेडलैंप, एलईडी डीआरएलस, रियर में स्पिलिट एलईडी टेल लैंप, एंबिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे ।

