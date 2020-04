Kia Telluride बनी दुनिया की सबसे बेहतरीन कार जानें क्या है खासियत

Kia Telluride को भारत में अभी तक लांच नहीं किया गया है यह कार सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में बेची जाती है। इस एसयूवी को World Car of the Year चुना गया है।

नई दिल्ली: Kia Motors ने साल 2019 में भारत में एंट्री ली थी। Kia motors ने भारत में सबसे पहले Seltos को लांच किया था जो एक बेहतरीन सब कॉन्पैक्ट एसयूवी है। इसे आज तक लोग उसी तरह से खरीद रहे हैं जैसे लॉन्चिंग के समय खरीदना शुरू किया था। आपको बता दें कि Kia Telluride को हाल ही में वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर ( world car of the year ) ( Kia world car of the year ) चुना गया है। तू चली इस खबर में जानते हैं कि इस कार्य में ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कार का खिताब मिला है।

Kia Telluride को भारत में अभी तक लांच नहीं किया गया है यह कार सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में बेची जाती है। यह कार भारत में कब लांच होगी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है।

इंजन और पावर

Kia Telluride मैं 3.8 लीटर का v6 इंजन लगाया गया है जो 291 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 355 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस कार में आठ स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है साथ ही यह ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम से लैस है।

फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो Kia Telluride मैं एप्पल कारप्ले, एंड्राइड ऑटो, वॉइस कमांड सिस्टम के साथ 10.25 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके साथ ही यह एसयूवी यू वी ओ टेक्नोलॉजी से लैस है।

डाइमेंशन

डायमेंशन की बात करें तो Kia Telluride की लंबाई 5000 मिलीमीटर, चौड़ाई 1990 मिलीमीटर और ऊंचाई 1750 मिलीमीटर है वहीं इस एसयूवी का व्हीलबेस 29 100 मिलीमीटर का है। अगर ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो यह 203 मिली मीटर का है।

कीमत

जानकारी के मुताबिक Kia Telluride की कीमत 3362667 रुपए है।