होटल मैनेजमेंट में बनाएं करियर, जल्द करें इन कोर्सेज के लिए आवेदन

होटल मैनेजमेंट कैटरिंग में करियर संवारने की सोच रहे युवाओं के लिए कोर्स का सुनहरा मौका है। योग्यताधारी युवा कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी सत्र 2019-20 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। IHM Jaipur से हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन में कोर्स करने के इच्छुक अभ्यर्थी डेढ़ वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा के लिए आवेदन कर सकते हैं।



IHM Jaipur Course Wise Seat

डिप्लोमा इन फ़ूड प्रोडक्शन - 62

डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी -34

डिप्लोमा इन फ़ूड एंड बेवरीज सर्विस - 57

डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन - 50

डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग - 57

शैक्षणिक योग्यता

आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - 12वीं या उसके समकक्ष कक्षा अंग्रेजी अनिवार्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

आयु सीमा

आईएचएम जयपुर से डिप्लोमा कोर्स करने के इच्छुक आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग (SC/ST) को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

आरक्षण

सभी आरक्षित श्रेणियों को सरकार के नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा। 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है।

चयन प्रक्रिया

आवेदक की 12वीं कक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर काउंसलिंग की जाएगी।

How To Apply For IHM Courses Jaipur

डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी प्रोस्पेक्टस और एडमिशन फॉर्म इंस्टिट्यूट से खरीद सकते हैं। आवेदन फॉर्म नकद 300 रूपए में और डाक से मंगवाने के लिए 400 रूपए का डीडी प्रिंसिपल आईएचएम जयपुर के नाम भेजना होगा।