गैर-तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रमों में व्यवसायिक सामग्री जोडऩा जरूरी

Commercial course : सरकार समर्थित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को जिस तरह के कौशल (Skills) की जरूरत है और हर साल जिस तरह के स्नातकों की आपूर्ति हो रही है, दोनों के बीच बहुत अंतर है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गैर-तकनीकी (non technical) और गैर-पेशेवर डिग्री पाठ्यक्रमों (Non professional degree courses) में 20-35 प्रतिशत व्यवसायिक सामग्री होनी चाहिए।