हरियाणा में नशीले पदार्थों के सेवन से एक वर्ष में 248 मौतें

( Hariyana News ) हरियाणा सीमावर्ती राज्य पंजाब से नशे के ( Hariyana ahed in drugs deaths ) मामले में पीछे नहीं है। वर्ष 2018 में हरियाणा में नशीले पदार्थों के सेवन 86 मौतें ( 86 died due to drugs ) हुई। इसी तरह नकली शराब पीने से 162 लोगों की मृत्यु हुई। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ( NCRB ) में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक नशे के मामले में हरियाणा पंजाब ( Now Flying Hariyana ) से आगे निकल गया है।