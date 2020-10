चंडीगढ़ से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी

नागरिक उड्डयन राज् मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Union Minister of State for Civil Aviation Hardeep Singh Puri) ने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Chandigarh International Airport) पर शनिवार को दो पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज का उद्घाटन (Inauguration of passenger boarding bridge) किया।

चंडीगढ़। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी (Union Minister of State for Civil Aviation Hardeep Singh Puri) का कहना है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Chandigarh International Airport) से जल्द अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के लिए सीधी फ्लाइट (Direct flights to US, Australia, Canada and Europe) शुरू होंगी। इस बारे में वह विमानन कंपनियों से बात खुद बात करेंगे।

10.50 करोड़ की लागत से बने हैं पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज

नागरिक उड्डयन राज् मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Union Minister of State for Civil Aviation Hardeep Singh Puri) ने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Chandigarh International Airport) पर शनिवार को दो पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज का उद्घाटन (Inauguration of passenger boarding bridge) किया। साढ़े 10 करोड़ रुपए की लागत से बने इन पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज का निर्माण बीइएमएल बेंगलुरु ने किया है। इन ब्रिज की सुविधा से अब यात्री हवाई जहाज से सीधे एयरपोर्ट परिसर में पहुंच जाएंगे (Passengers will fly directly to the airport premises by plan), उन्हें एप्रन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। यह ब्रिज यात्रियों को बरसात, गर्मी, सर्दी से बचाएंगे। पुरी ने एयरपोर्ट पर चल रहे अन्य विकास कार्यों को भी सराहा।

क्या कहते हैं सीईओ

चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के मुख्य अधिशासी अधिकारी (सीईओ) अजय कुमार (Ajay Kumar, Chief Executive Officer (CEO), Chandigarh International Airport ) ने बताया कि पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज का फायदा हर यात्री को होगा। उन्होंने कहा कि यह ब्रिज निर्माण करना हमारी प्राथमिकताओं में से एक था। हमारी यही कोशिश है कि हम यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल स्तर की सुविधाएं (International level facilities at the airport)

दें।