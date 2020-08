SI विनेाद कुमार को जांच में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्रालय का पदक

चेन्नई.

गृह मंत्रालय ने उन पुलिस अधिकारियों के नामों की घोषणा की जिन्हें 'जांच में उत्कृष्टता' के लिए सम्मानित किया जाएगा। तमिलनाडु के छह पुलिस अधिकारी को जांच में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्रालय का पदक दिया जाएगा जिनमें पांच महिला पुलिस शामिल है।

Congratulations Th T Vinod Kumar of CCB @chennaipolice_ for being awarded Union Home Minister’s Medal for Excellence in Investigation.