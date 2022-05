साल के अंत तक सभी सरकारी दफ्तर होंगे पेपरलेस



'ई-ऑफिस' के माध्यम से

शुरुआत सचिवालय से

All govt depts to go paperless by year-end via ‘e-office’

चेन्नई Published: May 20, 2022 10:54:15 pm

कागज और फाइलें ले जाने वाले सरकारी अधिकारियों का युग जल्द ही खत्म हो जाएगा। राज्य सरकार 'कागज रहित' कार्यालय बनाने की प्रक्रिया में है। एक 'ई-ऑफिस' पोर्टल पर भी काम चल रहा है। राज्य को इस साल के अंत तक सभी सरकारी कार्यालयों के पेपरलेस होने का भरोसा है।

डिजिटल ऑफिस तमिलनाडु योजना के तहत, राज्य ने ई-ऑफिस की शुरुआत की है। एक ऐसा एप्लिकेशन जो सरकारी कार्यालयों के भीतर नियमित कार्यों और प्रक्रियाओं के स्वचालन की अनुमति देता है। इलेक्ट्रॉनिक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम (ई-फाइल) तमिलनाडु को 'कागज रहित' कार्यालय बनाने में मदद करेगा। फाइलों के त्वरित निपटान की अनुमति देगा और शासन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ई-ऑफिस को पहले सचिवालय में लागू किया जाएगा। बाद में तमिलनाडु के अन्य विभागों, कार्यालयों में ले जाया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग परियोजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है।

आईटी विभाग के सचिव नीरज मित्तल ने बताया कि हम जून के अंत तक सभी सचिवालय विभागों को कवर करने की योजना बना रहे हैं। फिर, इसे जुलाई और अगस्त तक अन्य जिलों में ले जाया जाएगा। अन्य विभागों और विभागाध्यक्षों को इस साल के अंत तक ई-ऑफिस के तहत लाया जाएगा। इस दौरान सचिवालय के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को ई-ऑफिस पोर्टल पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया गया।

प्रशिक्षण के अंत में प्रमाण पत्र दिए

एक अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण के अंत में उन्हें प्रमाण पत्र भी दिए गए। उन्होंने कहा कि क्लर्क और निचले स्तर के कर्मचारी वे हैं जिन्हें ई-ऑफिस में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि वे सामग्री टाइप करते हैं और इसे उच्च अधिकारियों को भेजते हैं जिन्हें सिर्फ सही करने और अनुमोदन देने की आवश्यकता होती है।

All govt depts to go paperless by year-end via ‘e-office’

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें