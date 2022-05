तमिलनाडु के प्रत्येक ग्राम पंचायत में अगले तीन वर्षों में ड्रोन इकाई

कीटनाशकों के छिड़काव, आपदा प्रबंधन, भूमि सर्वेक्षण, खनन, कार्यों की निगरानी और राजस्व मानचित्रण जैसे कृषि कार्यों में मदद मिलेगी

All TN villages may have drone units within three yrs

चेन्नई Published: May 20, 2022 09:14:14 am

अगर सब कुछ तमिलनाडु मानव रहित हवाई वाहन निगम की योजना के अनुसार होता है, तो तमिलनाडु के प्रत्येक ग्राम पंचायत में अगले तीन वर्षों के भीतर एक ड्रोन इकाई होगी।

अधिकारियों ने कहा कि इकाइयों को स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना, अगर अमल में आती है, तो गांवों को कीटनाशकों के छिड़काव, और आपदा प्रबंधन, भूमि सर्वेक्षण, खनन, कार्यों की निगरानी और राजस्व मानचित्रण जैसे कृषि कार्यों में मदद मिलेगी। तमिलनाडु मानव रहित हवाई वाहन निगम अन्ना विश्वविद्यालय परिसर के अंदर चल रहा है और इसे इस साल जनवरी में लॉन्च किया गया था। चार महीनों के भीतर, इसने 200 से अधिक ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षित किया है और इस दिसंबर तक विभिन्न वजन के ड्रोन उड़ाने के लिए 600 और प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

निदेशक और सीईओ के सेंथिल कुमार ने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तमिलनाडु में 15,000 गाँव कृषि और अन्य उद्देश्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने में सक्षम हैं, हमें पर्याप्त जनशक्ति की आवश्यकता है। जमीनी स्तर से ड्रोन के उपयोग के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण तैयार किया गया है।

जागरूकता पैदा करने पर भी काम

तमिलनाडु मानव रहित हवाई वाहन निगम उन कंपनियों के साथ भी जुड़ रहा है जो ड्रोन निर्माण में हैं, ताकि प्रशिक्षित पायलटों को रियायती दरों पर ड्रोन तक आसानी से पहुँचा जा सके। केंद्र सरकार ड्रोन उद्योग और कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग पर आक्रामक रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है, और कई योजनाएं लाई हैं। तमिलनाडु मानव रहित हवाई वाहन निगम ड्रोन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी और सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेगा। सेंथिल कुमार ने कहा कि निगम किसानों को खेती में ड्रोन के उपयोग के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर भी काम कर रहा है।

