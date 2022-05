चेन्नई में पिछली सवारी के हेलमेट न पहनने पर पुलिस ने काटा चालान

चेन्नई यातायात पुलिस ने दुपहिया वाहन पर दोनों सवारों के हेलमेट नहीं पहनने पर सोमवार को शहर के 312 स्थानों पर विशेष अभियान चलाया।

Published: May 23, 2022 02:55:58 pm

Chennai police to enforce rule on helmet for pillion riders