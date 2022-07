परियोजना की लागत 9,424 करोड़ रुपए

कोयंबत्तूर. चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) को 2027 में चरण I गलियारों के लिए कोयंबत्तूर मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (मेट्रो रेल परियोजना) को पूरा करने की उम्मीद है। परियोजना की कुल लागत 9,424 करोड़ रुपए है। चेन्नई स्थित आरटीआइ कार्यकर्ता दयानद कृष्णन के आरटीआइ के जवाब में सीएमआरएल ने यह जानकारी दी। कृष्णन ने कोयंबत्तूर सहित राज्य भर में किए जा रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के अनुमानित समय और कुल लागत का विवरण प्राप्त करने के लिए आरटीआइ दायर की थी।

कोयंबत्तूर देश के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है और ट्रैफिक की भीड़ दिन-ब-दिन बढ़ रही है। हालांकि यह परियोजना कई साल पहले शुरू की गई थी, लेकिन इसे अब तक कोई आकार नहीं दिया गया है। डीएमके सरकार को सक्रिय रूप से इसमें शामिल होना चाहिए। पिछली सरकार के बाद से मोटर चालकों के कल्याण के लिए परियोजना ने इसके लिए बहुत समय लिया था।

सूत्रों के मुताबिक, पहले चरण में दो कॉरिडोर की योजना बनाई गई है, जिसमें पहला वेलूर बस टर्मिनल को पीएसजी फाउंड्री के साथ उक्कादम बस स्टैंड के माध्यम से और एयरपोर्ट को पार्क प्लाजा (31.73 किमी की दूरी) से जोड़ता है। दूसरा कॉरिडोर कलक्ट्रेट मेट्रो को वल्लियमपालयम पिरिवु (14.13 किमी की दूरी) से जोड़ेगा।

