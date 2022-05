60 वर्ष से अधिक आयु के 15% से कम ने ली  कोविड बूस्टर खुराक

कुल पात्र आबादी 59.86 लाख में से 97.08% ने अपनी पहली खुराक प्राप्त की

Published: May 26, 2022 11:36:19 pm

चेन्नई. अधिकांश लोग बूस्टर खुराक लेने के लिए अनिच्छुक दिख रहे हैं। निगम के पिछले सप्ताह के रिकॉर्ड के अनुसार, स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों सहित कुल 1.6 लाख निवासियों ने अब तक बूस्टर खुराक ली है।

शहर में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या लगभग 10 लाख होने का अनुमान है और उनमें से 15% से भी कम ने निगम में एहतियाती खुराक ली है। शहर की कुल पात्र जनसंख्या (12 वर्ष से अधिक आयु) 59.86 लाख है लेकिन केवल 2.67% पात्र आबादी ने खुराक ली है। सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार, निगम पीएचसी में एहतियाती खुराक के साथ 60 वर्ष से कम आयु के लोगों का टीकाकरण नहीं कर रहा है। उन्हें निजी अस्पतालों में टीका लगाने की सलाह दी जा रही है। 18 वर्ष से अधिक आयु और दूसरी खुराक के नौ महीने पूरे कर चुके लोग बूस्टर खुराक के लिए पात्र हैं।

शहर की कुल पात्र आबादी 59.86 लाख में से 97.08% ने अपनी पहली खुराक प्राप्त की है और 81.7% ने दूसरी खुराक प्राप्त की है। इसमें से 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 84.79% ने दोनों खुराक प्राप्त की हैं वहीं 15-17 आयु वर्ग में 66.04% ने दोनों खुराक ली हैं और 12-14 आयु वर्ग में 16.7% ने दोनों खुराक प्राप्त की हैं।

Few takers for Covid booster dose in Chennai