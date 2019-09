Madras HC ने कहा सोशल मीडिया कंपनियां इसके नुकसान की जिम्मेदारी से नहीं बच सकती

Madras HC said social media companies cannot avoid responsibility for its harm : Tamilnadu

मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि सोशल मीडिया कंपनियां उनके मंच से प्रसारित की जा रही फर्जी खबरों और अफवाहों की वजह से समाज को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।