चेन्नई-मैसूरु खंड पर चलने वाली पांचवीं वंदे भारत एक्सप्रेस देश के बाकी हिस्सों में संचालित ट्रेनों में सबसे धीमी

वंदे भारत ट्रेनों को 160 किमी प्रति घंटा तक की गति तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया है

Vande Bharat trains are designed to reach speeds up to 160 km/h.

SR eyes 160 kmh speed limit on Chennai-Bluru route

वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने के लगभग 20 दिन बाद दक्षिण रेलवे (एसआर) ने हाल ही में रेलवे बोर्ड (आरबी) को चेन्नई-बेंगलुरु (362 किमी) मार्ग पर गति सीमा को बढ़ाकर 160 किमी/घंटा करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की। रेलवे को यात्रियों के एक वर्ग से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि चेन्नई-मैसूरु खंड पर चलने वाली पांचवीं वंदे भारत एक्सप्रेस देश के बाकी हिस्सों में संचालित सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों में सबसे धीमी है।

यह ट्रेन 496.6 किमी की दूरी तय करने में साढ़े छह घंटे का समय लेती है, जो 76 किमी/घंटा की औसत गति से चलती है, जबकि इसकी अधिकतम अनुमत गति (एमएसपी) 110 किमी प्रति घंटा है। चार अन्य वंदे भारत ट्रेनें हालांकि 79-95 किमी प्रति घंटा की औसत गति से चलती हैं और 130 किमी प्रति घंटा की एमएसपी है।

वंदे भारत ट्रेनों को 160 किमी प्रति घंटा तक की गति तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दक्षिण रेलवे ने कहा कि वह मार्च तक चेन्नई-जोलारपेट्टै सेक्शन पर 130 किमी प्रति घंटा पर ट्रेन चलाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार को पूरा करने की योजना बना रहा है।

नवंबर में 62.71 लाख यात्रियों ने किया मेट्रो में सफर

मामूली वृद्धि के साथ चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने नवंबर के महीने में यात्रियों की संख्या 62.71 लाख दर्ज की। अक्टूबर के लिए यात्री प्रवाह 61.56 लाख था। इस बीच केवल 7 नवंबर को सीएमआरएल में 2.47 लाख यात्री प्रवाह था, जो महीने के लिए उच्चतम रिकॉर्ड है। इसके बाद इसी महीने में 18.22 लाख यात्रियों ने क्यूआर कोड सुविधा का इस्तेमाल कर यात्रा की और 40.23 लाख यात्रियों ने यात्रा कार्ड का इस्तेमाल किया।

किराए में 20 प्रतिशत की छूट के कारण इन सुविधाओं का उपयोग करने में वृद्धि हुई है। इस बीच जनवरी से नवंबर तक सीएमआरएल ने सेवा को हमेशा व्यस्त रखते हुए कुल यात्रियों की संख्या 5.43 करोड़ दर्ज की है।

