कार्पोरेशन द्वारा फुटपाथ के निर्माण कार्य में किए गए एम-रेत के उपयोग की हो जांच: स्टालिन

DMK President M.K. Stalin on Friday demanded a detailed investigation into the use of M-sand in the construction of the footpath by Greater Chennai Corporation

डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को ग्रेटर चेन्नई कार्पोरेशन द्वारा फुटपाठ के निर्माण कार्य में एम-रेत के किए गए उपयोग मामले की विस्तृत जांच की मांग की।