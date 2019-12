प्याज की बढ़ती कीमतों की राज्य सरकार को चिंता नहीं: स्टालिन

He state food minister says onion is being sold at ration shops

राज्य के खाद्य मंत्री का कहना है कि प्याज को राज्य के राशन की दुकानों पर बेचा जा रहा है। अगर यह सच है तो राज्य की जनता कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि की शिकायत क्यों कर रही है?