एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेची शराब, 4,600 सेल्समैन पर लगाया जुर्माना

अ+ अ- चेन्नईPublished: Nov 22, 2022 07:42:27 pm Submitted by: ASHOK SINGH RAJPUROHIT

दस महीनो में पांच करोड़ जुर्माना

TASMAC salesmen fined Rs. 5.49 cr in 10 months for selling liquor at a higher price

तमिलनाडु में स्थित तस्माक शराब की दुकानों में 4,600 से अधिक विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक शराब बेचकर कदाचार में लिप्त हैं।

शहर के एक सामाजिक कार्यकर्ता एम कासिमयन द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन से पता चला है कि दिसंबर 2021 से शुरू होने वाले पिछले 10 महीनों के दौरान सेल्सपर्सन से कुल 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि तस्माक शराब की दुकानों में कुल 4,658 विक्रेता उपभोक्ताओं से एमआरपी से अधिक शुल्क वसूल कर कदाचार में लिप्त हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा किया कि आरटीआई आवेदन चार महीने पहले दायर किया गया था। आरटीआई कार्यालय ने केवल 29 जिलों में एकत्र की गई जुर्माना राशि का विवरण दिया है। आरटीआई के जवाब के अनुसार, इरोड और कोयंबत्तूर जिले पिछले 10 महीनों के दौरान क्रमश: 46.8 लाख रुपए और 40.5 लाख रुपए के जुर्माने के साथ शीर्ष पर हैं। वहीं इन जिलों में चालान काटने वाले सेल्समैन की संख्या भी अधिक थी।

आरटीआई के जवाब में कहा गया कि इरोड में कुल 397 सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि कोयंबत्तूर जिले में एमआरपी से अधिक शराब बेचने वाले 344 सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई की गई। रामनाथपुरम जिले में सबसे कम 8.4 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया।

