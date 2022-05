turtles: कछुओं की एक प्रजाति बचाने में जुटा है यह मछुआरा

This Nagapattinam fisherman is on mission to save Olive Ridley turtles

नागपट्टिनम का मछुआरा

- ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के मिशन पर

चेन्नई Updated: May 15, 2022 11:49:25 pm

नागपट्टिनम.पेशे से मछुआरा 62 वर्षीय एम नटेसन अब ओलिव रिडले कछुआ अंडा संग्राहक के रूप में काम करते है। वे उस प्रजाति के बारे में सब कुछ जानता है जिसकी वह रक्षा करता है। वे कहते हैं, हमें अंडे को गीदड़ों से और उन लोगों से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है जो सूर्योदय के बाद समुद्र तट पर चलते समय उन्हें कुचल देते हैं। नटेसन बड़ी सावधानी से सारे अंडे बाहर निकालते है। वह एक गड्ढा खोदते है और अंडे गाड़ देते है।

एक दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले और हाल ही में ईसाई धर्म अपनाने के बाद अब एक अनुभवी वन विभाग के कर्मचारी बन चुके हैं। वे कहते हैं, मुझे पता है कि वे किसी दिन अपने अंडे देने के लिए 15 साल बाद वापस आएंगे। मैं उनके जीवन को पूर्ण चक्र में देखने के लिए आसपास हो भी सकता हूं और नहीं भी। जिसे नटेसन एक पूर्ण चक्र कहते हैं, वैज्ञानिक कछुओं की प्रवृत्ति को साइट फिडेलिटी कहते हैं। कई वर्षों तक, नतेसन ने हजारों अंडे एकत्र किए और उनका पालन-पोषण किया। एक मछुआरे के रूप में, उन्होंने कई वयस्क कछुओं को जाल काटकर उनकी मदद की है। नटेसन और उनकी पत्नी रथिनम ने अपना जीवन समुद्र के किनारे गुजारा है।

नटेसन अपने क्षेत्र में कछुओं के लिए अपने प्यार के लिए जाने जाते हैं। कोडियाकराई के एक मछुआरे-प्रतिनिधि एम दुर्गेश्वरन कहते हैं, नटेसन इतने धार्मिक रूप से काम करते हैं, कि हमारे लोग भी उन्हें कछुए के घोंसले के बारे में सूचित करने में सक्रिय रुचि लेते हैं। विभाग उन्हें एक अलग योजना के तहत, चार से पांच महीने के घोंसले के मौसम के लिए भुगतान करता है।

कछुओं की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि

मुख्य वन संरक्षक एन सतीश कहते हैं, नटेसन जैसे स्थानीय बुजुर्ग अनुभव और समर्पण के साथ बहुत योगदान देते हैं क्योंकि हम कमजोर प्रजातियों के संरक्षण की कोशिश करते हैं। संयुक्त प्रयासों के कारण नागपट्टिनम जिले में जारी कछुओं की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है।

