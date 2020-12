तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान 'बुरेवी', कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी

Live Weather update: From Sri Lanka, cyclone 'Burevi' to head for South TN coast: इस दौरान दक्षिण तमिलनाडु में 2 और 4 दिसम्बर को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।