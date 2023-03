सीईओ नहीं आए, सामान्य सभा स्थगित करने से भडक़े सदस्य

जनपद पंचायत बिछुआ की सामान्य सभा की बैठक मंगलवार को कोरम के अभाव में स्थगित हो गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे। जनपद पंचायत सभागार में मंगलवार अपरान्ह 12 बजे से बैठक तय थी, लेकिन जनपद पंचायत की सीईओ ममता कुलस्ते और एपीओ धर्मेंद्र मालवीय भी नहीं आए। जनप्रतिनिधियों ने उन्होंने कहा जब जनप्रतिनिधियों की बैठक में ही अधिकारी नहीं आते तो फि र जनता के काम करने के लिए ये फील्ड में कैसे जाते होंगे।

CEO did not turn up, members agitated over postponement of general meeting