सामूहिक विवाह का अनुदान हड़पने को शादीशुदा फिर से फेरे लेने को तैयार

छिंदवाड़ा/पांढुर्ना. राज्य सरकार की ओर से कृषि उपज मंडी प्रांगण में 31 मई को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह के लिए अब तक 73 जोड़ों का पंजीयन हो चुका है। सरकार की इस योजना के अंतर्गत जोड़े को 50 हजार रुपए व अन्य लाभ प्रदान किए जाते है। इस लालच में कुछ शादीशुदा जोड़ों ने आवेदन कर दिए है। ऐसे आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ शादीशुदाओं ने किए हैं। एक आवेदन को निरस्त किया जा चुका है । कुछ आवेदनों की जांच चल रही है। सोमवार शाम को पोर्टल बंद हो चुका है। जनपद पंचायत में 60 और नगर पालिका में 13 जोड़ों ने आवेदन दिए है। प्रशासन ने सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां शुरु कर दी है। उल्लेखनीय है कि सरकार की इस योजना से गरीब अभिभावकों को खासा सम्बल मिलता है। उनके बच्चों की शादी कम खर्चे में हो जाती है। अधिकांश व्यय सरकार करती है। वर -वधू को आवश्यक सामान व उपहार मिलते हैं। इधर सौंसर के आदिवासी सामुदायिक भवन में वीरांगना रानी दुर्गावती आदिवासी विकास एवं उत्थान समिति के पदाधिकारियों व जनपद पंचायत कर्मियों की बैठक हुई। सामूहिक विवाह 31 मई को आदिवासी सामुदायिक भवन में होगा। बैठक में पदाधिकारियों ने आयोजन में पूरा सहयोग देने की बात कही। जनपद पंचायत कर्मियों ने सामूहिक विवाह के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। सामूहिक विवाह के लिए अधिकाधिक जोडों को तैयार करने को कहा गया। बैठक में समिति अध्यक्ष मोरेश्वर मर्सकोले, सचिव रविशंकर धुर्वे, सदस्य जानराव इवनाती, रामेश्वर कवडेती, सुखदेव धुर्वे, रूमकलाल इवनाती, जयसिंग धुर्वे, भाऊराव कुमरे, साहेबू उइके, पूसाराम इवनाती, नामदेव शामिल थे।

Married ready to take rounds again to grab the grant of mass marriage