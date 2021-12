पालाचौरई की सडक़ों पर गत 10 वर्षों से मोटर साइकिल से स्टंट की प्रैक्टिस करते हुए लोगों का मनोरंजन करने वाले मुकेश यादव उर्फ गोलू ने इंडिया स्टंट लीग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यादव ने जयपुर में आयोजित इंडिया स्टंट लीग में भाग लिया था। ।

Mukesh Yadav got second place in India Stunt League