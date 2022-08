लेटलतीफों को नोटिस, आधे दिन का अवकाश, एक माह का वेतन रोकने को कहा

नागलवाड़ी इलाके के स्कूलों के निरीक्षण में कई जगह लापरवाही सामने आने पर शिक्षकों को पाबंद किया गया। कन्हरगांव के जन शिक्षक विरेंद्र शर्मा एवं एजाज खान ने स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान शासकीय प्राथमिक शाला पटपड़ा में संध्या ढोरे , पुष्पा वस्त्राणे को विलंब से आने पर स्पष्टीकरण जारी किया गया। कुंदा लाखें , संगीता टांडेकर को आधे दिन का अवकाश स्वीकृत कर नोटिस जारी किया। शासकीय हाई स्कूल मांड़ईमाल में संतोष यदुवंशी प्राथमिक शिक्षक की एक माह का वेतन रोकने की कार्यवाही का पत्र जारी किया गया।

छिन्दवाड़ा/नागलवाड़ी. इलाके के स्कूलों के निरीक्षण में कई जगह लापरवाही सामने आने पर शिक्षकों को पाबंद किया गया। बीआरसी परासिया अनूप केचे के निर्देशन एवं संकुल प्राचार्य कुंडाली कला गिरीश शर्मा के आदेशानुसार जन शिक्षा केंद्र कन्हरगांव के जन शिक्षक विरेंद्र शर्मा एवं एजाज खान ने स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान शासकीय प्राथमिक शाला पटपड़ा में संध्या ढोरे , पुष्पा वस्त्राणे को विलंब से आने पर स्पष्टीकरण जारी किया गया। कुंदा लाखें , संगीता टांडेकर को आधे दिन का अवकाश स्वीकृत कर नोटिस जारी किया। शासकीय हाई स्कूल मांड़ईमाल में संतोष यदुवंशी प्राथमिक शिक्षक की एक माह का वेतन रोकने की कार्यवाही विकासखंड स्त्रोत समन्वयक के द्वारा संकुल प्राचार्य मोरडोंगरी को पत्र जारी किया गया। अन्य शालाओं में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इधर सौंसर में १६ अगस्त को जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता में पांढुर्ना के विद्यार्थियों पूर्वी मुलीक एवं प्रणय जौंजारे ने प्रथम, विधि गुजराती द्वितीय, अर्पिता उबनारे तृतीय, देवश्री माटे पंचम एवं ईशान भुक्ते ने छठा स्थान प्राप्त किया। चयनित विद्यार्थी 23 एवं 24 अगस्त को संभाग स्तरीय योग प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इसी तरह यहां के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रक्षाबंधन मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय की बहनें अपने हाथ से भाइयों के लिए राखी बनाकर लायी। कक्षा पहली से बारहवीं तक की बहनों ने रक्षासूत्र बनाए। भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधे। बहनों ने थालियों की सजावट की। कार्यशाला का आयोजन भी किया गया।गायगोहान में विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण किया। सात लाख 80 हजार की लागत से भवन का निर्माण किया गया। इसके अलावा 14वां वित्त आयोग मद से गायगोहान में सात लाख की लागत से मोक्षधाम में बनने वाली बाउंड्रीवॉल निर्माण का भी भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में सरपंच बलराम गजभिये, उपसरपंच रंगलाल यदुवंशी, अशोक यदुवंशी, अकबर खान, महेश पटेल, कोमल पटेल, पंचायत सचिव सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।

Notice to late, half day leave, asked to stop one month's salary