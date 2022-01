बालिकाएं आगे बढ़ेंगी तो आएगी समृद्धता

राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय महाविद्यालय सौंसर में छात्राओं ने रंगोली सजाई। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज़ादी का अमृत महोत्सव, समाज एवं परिवार में बेटियों की भूमिका विषय पर वक्ताओं ने कहा कि बालिकाएं आगे बढ़ेंगी तो परिवार, समाज सुखी- समृद्ध होगा।

छिन्दवाड़ा/सौंसर. भारत सेवक समाज शिक्षा समिति व परिवर्तन समाज विकास समिति ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय महाविद्यालय सौंसर के गांधी पार्क परिसर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं एवं कॉलेज छात्राओं ने रंगोली सजाई। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज़ादी का अमृत महोत्सव, समाज एवं परिवार में बेटियों की भूमिका विषय पर वक्ताओं ने कहा कि बालिकाएं आगे बढ़ेंगी तो परिवार, समाज सुखी- समृद्ध होगा। अध्यक्षता पूर्व विधायक रामराव महाले ने की। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। विशिष्ट अतिथि ज्योत्सना पात्रिकर ने कहा इस तरह के कार्यक्रम बालिकाओं को समाज में आगे आने एवं मुख्यधारा से जुडऩे के लिए भी प्रेरित करते हैं। संस्था अध्यक्ष विनय मालवीय ने बताया सभी प्रतिभागियों को संस्था की तरफ से पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम में संस्था सदस्य पदाधिकारी ,महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ डीके इंदौरकर, कार्यक्रम प्रभारी दांडेकर व व्याख्याता उपस्थित रहे। इधर ग्राम टेमनीखुर्द में आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ ही लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। रस्साकसी, कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़ बोरा दौड़ में प्रतिभागियों ने उत्साह से भाग लिया। राज्य आनंद संस्थान के आनंदम सहयोगी कैलाश सोनेवार प्रधान पाठक हीरामन सरयाम,जीएस धुर्वे, जीडी पराडक़र,विहिप से मोहन चौधरी ने सहयोग किया। कला मंडलियों को पुरस्कार वितरण किया गया। टेमनीखुर्द ग्राम पंचायत प्रधान ने आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए कॉपी एवं पेंसिल प्रदान की गई। संचालन राजेश धारे ने किया। सामाजिक कार्यकर्ता लाखाजी कवरेती, जूनापानी प्रधान दिनेश चौधरी,करलाकला प्रधान रूपवती धुर्वे, ने सहयोग किया।

Prosperity will come if the girls move forward