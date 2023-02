मनरेगा: फिर से गांवों में बन सकेगी सड़क, मिली अनुमति

दो साल से सरकार ने मनरेगा मद से निर्माण पर लगाया था प्रतिबंध, जनप्रतिनिधियों के दबाव पर दिए आदेश, अब 25 लाख रुपए का निर्माण कर सकेंगी पंचायतें

Roads will be built in villages again, permission granted