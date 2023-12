मकान की अनुमति लेकर बनाईं दुकानें

Submitted by:

नगरपालिका के अमले ने वार्डों में पहुंचकर बिना अनुमति दुकान निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियों चला रहे 36 नागरिकों को नोटिस जारी किए। सीएमओ नितिन बिजबे और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने शंकर नगर, रानी दुर्गावती वार्ड, नागपुर रोड पर बन रहे आवासों का निरीक्षण किया। सडक़ किनारे लगभग सभी मकान मालिकों ने दुकानों का निर्माण कर लिया है।

Shops built after taking permission for the house