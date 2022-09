परिवार परामर्श केन्द्र की समझाइश से बनी बात

परिवार परामर्श केन्द्र में अमुभवी सलाहकारों की समझाइश रंग ला रही है। दंपतियों के बीच के विवाद सुलझाने में केन्द्र की भूमिका सार्थक साबित हो रही है। 8 प्रकरण पंजीबद्ध किए। पांच प्रकरण में एक पक्ष के अनुपस्थित रहने से अगली सुनवाई तिथि दी गई। लेकिन शेष तीन मामलों में पति -पत्नी में सुलह हो गई।

छिन्दवाड़ा/परासिया. परिवार परामर्श केन्द्र में अमुभवी सलाहकारों की समझाइश रंग ला रही है। दंपतियों के बीच के विवाद सुलझाने में केन्द्र की भूमिका सार्थक साबित हो रही है। 8 प्रकरण पंजीबद्ध किए। पांच प्रकरण में एक पक्ष के अनुपस्थित रहने से अगली सुनवाई तिथि दी गई। लेकिन शेष तीन मामलों में पति -पत्नी में सुलह हो गई। एक प्रकरण में दम्पती के विवाह को पांच वर्ष हो गए। पति का कहना है कि पत्नी अधिकतर मायके में रहती है । पत्नी मानसिक रूप से कमजोर है। पत्नी मायके में है उसे लेने गयातो ससुर ने अभद्र व्यवहार किया। पत्नी ने कहा मैं चलने को तैयार हूं पापा -मम्मी को आ जाने दो। पति यह बात मानने को तैयार नहीं था। पत्नी ने कहा कि पति अच्छे से रखेगा तो रहूंगी । समझाइश के बाद पत्नी ने नवरात्रि के बाद चलने को कहा। आपसी सहमति से 8 अक्टूबर को जाना तय हुआ। एक अन्य मामले में दम्पती का विवाह हुए 3 वर्ष हो गए । एक बेटा है। पत्नी ने बताया पति और सास मारपीट करते हैं। समझाइश के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ। परिवार परामर्श केन्द्र से पति- पत्नी साथ जाने को तैयार हो गए। केन्द्र में सलाहकार केपी पांडे, जेठूलाल सोनी, शांति तिवारी, चित्रा विश्वकर्मा, सुशीला झाड़े एवं डेस्क प्रभारी वंदना वघेल ने सुनवाई की। ज्ञापन सौंपा- राष्ट्रीय हिंदू सेना छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने अवारा मवेशियों की समस्या के समाधान के लिए सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष विजय गौली ने बताया आवारा पशुओं के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है दुर्घटना में गो वंश की मृत्यु हो जाती है। राहगीरों को परेशानी हो रही है।

