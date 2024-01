चार साल पहले बने स्कूल भवन पर लटका है ताला

ग्राम हिवरासेनडवार में चार साल पहले लाखों की लागत से हाईस्कूल भवन तैयार किया परंतु यहां पहुंचने के लिए दो किलोमीटर सडक़ आज तक नहीं बन सकी। नतीजन भवन पर ताला लगा हुआ है। इसका लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा है। विद्यालय भवन टूट फूट रहा है।

There is a lock hanging on the school building built four years ago