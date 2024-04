सरकारी अस्पतालों में ब्लड प्रेशर और बुखार की दवा तक नहीं

परासिया क्षेत्र के अधिकांश सरकारी अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है। यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन विभाग के आला अधिकारी दवाओं की आपूर्ति में रूचि नहीं ले रहे। इससे निर्धन वर्ग के मरीजों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड रहा है।

There is not even medicine for blood pressure and fever in government hospitals.