सूदखोर ने गिरवी रखे मकान पर बैंक से निकाल लिया लोन

कोयम्बत्तूर. कलापट्टी इलाके के एक युवती ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन देकर एक सूदखोर पर धमकाने और उसके मकान को हड़पने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। युवती मित्रा अपनी मां के साथ मंगलवार को पुलिस आयुक्त व कलक्टर कार्यालय पहुंची और ज्ञापन दिया। युवती ने बताया कि उच्च अध्ययन के लिए उसने रामनगर के एक सूदखोर से २२ लाख रुपए उधार लिए थे। इसके ऐवज में मकान के दस्तावेज गिरवी mortgaged house रखे थे। किश्तों में उसने ब्याज सहित कर्जा अदा कर दिया और मकान के कागजात मांगे, लेकिन पता लगा कि सूदखोर ने Loan taken out of bank मकान के कागजात के आधार पर एक बैंक से सत्तर लाख का ऋण ले लिया। सूदखोर ने उसे धमकाया कि वह मकान को भूल जाए नहीं तो मां-बेटी को खत्म कर देंगे। युवती ने आरोप लगाया कि उसके मोबाइल पर अश्लील तस्वीरें भेज कर प्रताडि़त कर रहे हैं। पिछले दिनों उनसे समझौता करने का दबाव डाला।

उसने पुलिस सुरक्षा, मकान के कागजात दिलवाने और धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस आयुक्त ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है।