18 साल के अफगानी ऑफ स्पिनर मुजीब उर रहमान ने की गुपचुप सगाई, बधाई की ट्वीट से हुआ खुलासा

काबुल : अफगानिस्तान की टीम विंडीज के खिलाफ वलडे, टी-20 और टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए 27 अक्टूबर को लखनऊ पहुंच गई है, जबकि 31 अक्टूबर को विंडीज की टीम आएगी। इस बीच यह बड़ी खबर मिली है कि अफगानिस्तान के 18 साल स्टार युवा ऑफ स्पिनर मुजीब उर रहमान ने सगाई कर ली है। उनके सगाई की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उनके प्रशंसक उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। हालांकि इस विषय में न तो मुजीब ने और ही अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई आधिकारिक जानकारी दी है।

सगाई कर सबको चौंकाया

मुजीब जैसे अपने दूसरा से बल्लेबाजों को छकाते हैं, ठीक वैसे ही 18 साल की उम्र में सगाई कर अपने प्रशंसकों को चौंका दिया है। जैसे ही सोशल मीडिया के जरिये मुजीब की सगाई की खबर मिली, सब चकित रह गए, क्योंकि पहले से किसी को भी ऐसी कोई भनक नहीं लगी थी। सगाई के बाद भी उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। वह तो सोशल मीडिया पर उनको दी गई बधाई की एक ट्वीट से लोगों को पता चला कि उन्होंने सगाई कर ली है।

अफगानी पत्रकार ने किया ट्वीट

मुजीब की सगाई का लोगों को तब पता चला, जब एक अफगानी पत्रकार एम इब्राहिम मोमांद ने ट्वीट कर मुजीब को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ऑफ स्पिनर सनसनी मुजीब को सगाई की बधाई। भाई आपको ढेर सारी बधाइयां और आने वाले नए और बेहद शानदार जिंदगी की शुभकामनाएं।

Off spin sensation @Mujeeb_R88 got engaged.

Congratulations bro and wish u best of luck for ur new & exiting life ahead.