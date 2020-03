2 साल पहले दिनेश कार्तिक ने दिलाई थी भारत को ऐतिहासिक जीत, आखिरी गेंद पर मारा था सिक्स

नई दिल्ली। 2 साल पहले आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट में कुछ ऐसा हुआ था, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 18 मार्च 2018 को भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने अपनी टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। ये जीत इसलिए खास थी, क्योंकि कार्तिक ने इस मैच में अपने करियर की सबसे महान पारी खेली थी।

बिना धोनी और विराट के खेल रही थी टीम इंडिया

दरअसल, मार्च 2018 में टीम इंडिया निदहास ट्रॉफी खेलने श्रीलंका गई थी। टी20 फॉर्मेट में आयोजित निदहास ट्रॉफी में भारत और श्रीलंका के अलावा तीसरी टीम बांग्लादेश थी। इस सीरीज में ना तो विराट कोहली और ना ही एमएस धोनी टीम इंडिया का हिस्सा थे। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत निदहास ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया था और उसके सामने थी बांग्लादेश की टीम। श्रीलंका को बाहर होना पड़ा था।

निदहास ट्रॉफी का फाइनल था विजय शंकर का काला दिन, रिकवरी के लिए करना पड़ा ये सब

भारत को मिला था 167 रनों का लक्ष्य

खिताबी मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए। 167 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिली थी। भारत ने 32 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने केएल राहुल के साथ 51 रन की साझेदारी कर मैच बनाया था। केएल राहुल (24) के आउट होने के साथ ये साझेदारी टूटी थी। राहुल के बाद रोहित शर्मा भी 42 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हो गए। मिडिल ऑर्डर में मनीष पांडे फ्लॉप रहे और आखिर में मैच जिताने की जिम्मेदारी दिनेश कार्तिक के कंधों पर आ गई।

कार्तिक ने खेली अंधाधुंध तूफानी पारी

दिनेश कार्तिक जब मैदान पर आए तो उस वक्त टीम इंडिया को 12 गेंदों में 34 रन बनाने थे, जो बहुत ही मुश्किल लग रहा था। कार्तिक के साथ विजय शंकर क्रीज पर थे, जिन्होंने उस वक्त डेब्यू ही किया था। इस दबाव भरे समय में दिनेश कार्तिक ने अपने अनुभव को साबित किया और अनहोनी को होनी कर दिखाया। दिनेश कार्तिक ने सिर्फ 8 गेंदों में 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 29 रन ठोक डाले थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 362.50 का था। कार्तिक ने आखिरी गेंद पर सिक्स मारकर भारत को जीत दिलाई थी।

All I remember is calm and composed DK.🙏https://t.co/5k2uUGAHnq