राशिद खान से छिनी तीनों फॉर्मेट में कप्तानी, असगर अफगान को दोबारा मिली अफगानिस्तान की कमान

काबुल : अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने स्टार खिलाड़ी राशिद खान से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छीन ली है और विश्व कप से पहले कप्तानी से हटाए गए असगर अफगान को एक बार फिर कप्तानी सौंप दी है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

As per the decision by ACB Top management , Senior player asghar afghan is reappointed as team Afghanistan's Captain across formats.