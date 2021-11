चैंपियन बनने से पहले लगातार 5 द्विपक्षीय सीरीज हारी थी ऑस्ट्रेलिया, जानिए किस किस टीम ने दिया था मात

दुबई और ओमान में चल रहे T20 वर्ल्ड कप 2021 का रविवार को समापन हो चुका है ।लगभग 7 सालों के बाद टी-20 को एक नया चैंपियन मिला है ।कल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को आठ विकेट से करारी शिकस्त दी और ट्रॉफी अपने नाम किया। 20-20 को 7 साल के लंबे अंतराल के बाद ऑस्ट्रेलिया के रूप में एक नया चैंपियन मिला है। इससे पहले वेस्टइंडीज ही एकमात्र ऐसी टीम है जिसने 2 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। इस बार वेस्टइंडीज ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में भी जगह नहीं बना पाई।

Australia's bilaterals just before 2021 T20 World Cup:

Lost to BAN 1-4

Lost to WI 1-4

Lost to NZ 2-3

Lost to IND 1-2

Lost to ENG 1-2



Only other WC champions (ODI/T20I) to lose multiple bilateral series of same format in a row just before WC was India in 1983 (Lost to WI, PAK).