इन दो महिला क्रिकेटरों ने आपस में शादी कर रचा था इतिहास, अब देने जा रहीं हैं बच्चे को जन्म

क्राइस्टचर्च : न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एमी सैटर्थवेट (Amy Satterthwaite) अपने पहले बच्चे को जन्म देने जा रही हैं। इसके लिए सैटर्थवेट ने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया है। उन्होंने इस खुशी का ऐलान अपनी ट्विटर अकाउंट पर किया है। बता दें कि एमी सैटर्थवेट ने मार्च 2017 में अपनी ही टीम की महिला क्रिकेटर ली ताहुहु (Lea Tahuhu) से शादी की थी।

जनवरी 2020 आएगा उनका बच्चा

एमी सैटर्थवेट अपने ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी देते हुए लिखा है कि अगले साल जनवरी में वह बच्चे को जन्म दे सकती हैं। सैटर्थवेट और ताहुहु अपने नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारियों में अभी से लग गई हैं। एमी सैटर्थवेट ने लिख है कि वह और उनकी पार्टनर ली ताहुहु जल्द ही दो से तीन होने वाले हैं।

कहा- खुशी व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है

एमी सैटर्थवेट ने अपने ट्विटर पर लिखा कि वह और ली और अपनी खुशी आप सबसे साझा करने के लिए बेहद उत्सुक हैं। उनका पहला बच्चा नए साल की शुरुआत में आने वाला है। उनके पास इस खुशी को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। एमी सैटर्थवेट ने न्यूजीलैंड क्रिकेट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वह बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि उन्हें परिवार के लिए क्रिकेट से ब्रेक लेने में न्यूजीलैंड क्रिकेट ने उनकी मदद मिली है।

Lea and I are thrilled to share that I am expecting our first child early in the new year. Words cannot describe how excited we are about this new chapter 🥰 #babysatterhuhu #jan2020 pic.twitter.com/UwRXJ3YMJx