CWC 2019: मिचेल स्टार्क की इस घातक यॉर्कर पर फड़फड़ा गईं बेन स्टोक्स की गिल्लियां

लंदन। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ( ICC Cricket World Cup 2019 ) में मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 64 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में एंट्री मार ली है। वहीं इंग्लैंड की सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड मैच में वापसी कर सकता है, जब ऑलराउंडर बेन स्टोक्स बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस आखिरी उम्मीद को भी मिचेल स्टार्क ने खत्म कर दिया। मिचेल स्टार्क ने पूरे मैच में 4 विकेट लिए।

स्टार्क ने डाली 146 किमी. प्रतिघंटा की रफ्तार वाली गेंद

मिचेल स्टार्क ने अपनी एक घातक यॉर्कर से बेन स्टोक्स की पारी का अंत किया। स्टोक्स उस वक्त अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। बेन स्टोक्स ने जोस बटलर के साथ मिल अपनी टीम को मुश्किल से निकालने का काम किया, लेकिन वो उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। मिचेल स्टार्क की जिस गेंद पर वो आउट हुए, उस यॉर्कर को विश्व कप 2019 की बेहतरीन यॉर्कर बताया जा रहा है। इंग्लैंड की पारी के 37वें ओवर में मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने आए। ओवर की आखिरी गेंद पर स्टार्क ने 146 किमी. प्रतिघंटे की रफ्तार वाली जबरदस्त यॉर्कर डाली। इस गेंद पर बेन स्टोक्स की गिल्लियां फड़फड़ा गईं।

Yorker of the tournament ?#MitchellStarc gets #BenStokes with a lovely yorker!#CmonAussie | #CWC19 | #ENGvAUS #AUSvENG pic.twitter.com/mR9OiZRSbs