जडेजा ने लगाया गगनचुंबी छक्का, रोड पर गिरी गेंद को उठाकर भागा ये शख्स, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। चेन्नई सुपर किंग्स (chennai super kings) के खिलाड़ी रवींद्र जडेजा (ravindra jadeja) स्पिन गेंदबाजी के साथ हार्ड हिटिंग के लिए पहचाने जाते हैं। वह लंबे-लंबे छक्के लगाने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसा ही एक कारनामा दिल्ली कैपिटल्स (delhi capitals) के खिलाफ मैच में कर दिखाया। दरअसल, जडेजा (jadeja) ने दिल्ली (delhi) के खिलाफ मैच में एक गगनचुंबी Six जड़ा और गेंद स्टेडियम से बाहर रोड पर जाकर गिरी। जैसे ही राहगिर ने गेंद को देखा तो वह गेंद उठाकर भाग गया। इस पूरे वाकय का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह वायरल हो रहा है।

Dhoni ने एक ही मैच में बनाए ये 3 धांसू रिकॉर्ड्स, संजू सैमसन का लिया अद्भुत कैच, वीडियो वायरल

खेली थी 33 रनों की पारी

मजे की बात यह रही कि जिस गेंद पर जडेजा ने Six मारा था वह गेंद वहां से गुजर रहे एक शख्स ने अपने पास रख ली। दरअसल, जडेजा ने 18वें ओवर में दिल्ली के गेंदबाज तुषार पांडे की पांचवीं बॉल पर यह गगनचुंबी Six जड़ा था। इस मैच में उन्होंने अपनी इमेज के हिसाब से 13 गेंद पर 33 रनों की तेज तर्रार पारी खेेली थी।

IPL 2020 CSK vs RR: राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया

WATCH - Jadeja's pick-up SIX!



Flicked away and just like that goes for a SIX. A souvenir to take home for the man on the street. Watch this!https://t.co/EKDfNCNKX8 #Dream11IPL | @imjadeja