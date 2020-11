IPL 2020 के पहले क्वालीफायर मैच में आज DC का मुकाबला MI से

दुबई। दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल 2020 के पहले क्वालीफायर मैच में आज शाम साढ़े सात बजे श्रेयस अय्यर की टीम दिल्ली कैपिटल्स का सामना रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस से होगा। दुबई में होने वाले इस मुकाबले को जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में जगह बनाएगी।

Shreyas Iyer's #DelhiCapitals to face Rohit Sharma-led #MumbaiIndians today in the first Qualifier match of #IPL2020 at Dubai International Cricket Stadium tonight at 7.30 pm IST.



Delhi Capitals team aims to reach IPL finals for the first time with today's play-off match pic.twitter.com/EVI4Ihxdq7