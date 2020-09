Dream11 Today's Predictions: Best Team TKR vs JAM 1st Semi-final बेस्ट ड्रीम 11 टीम

-Dream11 Today's Predictions: Best Team TKR vs JAM 1st Semi-final: अब आप खेलने के साथ लाखों रुपये जीत सकते हैं। -जी हां, आपके पास अच्छा मौका है। -Dream11 पर आप क्रिकेट खेलने के साथ लाखों रुपये जीत सकते हैं। -Best Team TKR vs JAM 1st Semi-final Dream 11

Dream11 Today's Predictions: Best Team TKR vs JAM 1st Semi-final: अब आप खेलने के साथ लाखों रुपये जीत सकते हैं। जी हां, आपके पास अच्छा मौका है। इसके लिए आपको क्रिकेट की जानकारी होनी चाहिए। वहीं, Dream11 पर कैसे खेल जाता इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। Dream11 पर आप क्रिकेट खेलने के साथ लाखों रुपये जीत सकते हैं।

इसके लिए आपको Dream11 पर खुद की टीम बनानी होगी। Dream11 सबसे Popular और विश्वसनीय Website है। यहां आप क्रिकेट खेल सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही Dream 11 एक ऑनलाइन क्रिकेट ( Online Cricket Game ) प्लेटफॉर्म है, जहां आप क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है।

अगर आपकी टीम विजेता रहती हैं तो इनाम की राशि आपके खाते में सीधे Transfer की जाती है। Dream 11 एक Online Cricket Play and Win की वेबसाइट है। आप यहां खुद की टीम बनाकर लाखों रुपये कमा सकते हैं। इसमें आपको दोनों टीमों से वो Best Player Choose करने पड़ते हैं जो मैच में सबसे अच्छा Performance करते हैं। अगर आप के चुने गये Players अच्छा Performance करते है तो आप वह Contest जीत जाते है और आपको First Prize की राशि मिलती है।

Best Team TKR vs JAM 1st Semi-final Dream 11

Batsmen: Lendl Simmons, Jermaine Blackwood, Darren Bravo, Kieron Pollard

Allrounders: Sunil Narine, Andre Russell

Wicketkeeper: Tim Seifert

Bowlers: Mujeeb Ur Rahman, Oshane Thomas, Fidel Edwards, Sikandar Raza

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Tallawahs My Dream 11 Team

TKR vs JAM Probable Playing 11

Kieron Pollard ( C ), Tim Seifert ( WK ), Lendl Simmons, Jermaine Blackwood, Darren Bravo, Sunil Narine, Andre Russell, Mujeeb Ur Rahman, Oshane Thomas, Fidel Edwards, Sikandar Raza

Jamaica Tallawahs: Glenn Phillips ( W ), Rovman Powell ( C ) Jermaine Blackwood, Chadwick Walton, Andre Russell, Carlos Brathwaite, Oshane Thomas, Sandeep Lamichhane, Mujeeb Ur Rahman, Veerasammy Permaul, Fidel Edwards

Trinbago Knight Riders: Lendl Simmons, Colin Munro, Tim Seifert ( W ), Darren Bravo, Kieron Pollard ( C ), Sikandar Raza, Akeal Hosein, Dwayne Bravo, Fawad Ahmed, Pravin Tambe, Sunil Narine