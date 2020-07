ENG vs IRE : विली का 'पंजा', आयरलैंड की पूरी टीम 172 रन पर ढेर

साउथेम्पटन : इंग्लैंड और आयरलैंड (England vs Ireland) के बीच गुरुवार को यहां एजेस बाउल मैदान पर खेले जा रहे एकदिवसीय सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड (Ireland Cricket Team) की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी थी, लेकिन वह इंग्लिश तेज गेंदबाज डेविड विली (David Willey) का कहर झेल नहीं सकी और पूरी टीम महज 172 रनों पर ढेर हो गई। इस तरह जीत के लिए इंग्लैंड को 173 रनों का लक्ष्य मिला है।

सिर्फ कैम्फर कर सकें विश्वास से इंग्लिश गेंदबाजों का सामना

आयरलैंड की टीम की पूरी पारी बेहद खराब रही। उसने लगातार अंतराल पर विकेट खोए। इस कारण वह बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी। गनीमत यह रही कि एक तरफ से उसके मध्यक्रम के बल्लेबाज कर्टिस कैम्फर (Curtis Campher) ने डेब्यू मैच में ही कमाल का टेम्परामेंट दिखाया और अंत तक विकेट पर टिके रहे, जिस कारण आयरलैंड 172 के स्कोर तक पहुंच सकी। आयरलैंड की तरफ से वह इकलौते बल्लेबाज रहें, जिन्होंने अर्धशतक लगाया। वह 118 गेंद की अपनी संयम भरी पारी में नाबाद 59 रन बनाने में कामयाब रहे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ चार बार गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा। उनके अलावा ने 40, गैरेथ डेलेनी और केविन ओ ब्रॉयन ने 22-22 रनों का योगदान दिया।

इंग्लैंड के गेंदबाजों ने डेविड विली के नेतृत्व में शानदार गेंदबाजी की और उन्होंने किसी भी आयरलैंड के बल्लेबाज को खुलकर खेलने नहीं दिया। विली ने पांच, साकिब महमूद ने दो और आदिल रशीद तथा टॉम कुर्रन ने 1-1 विकेट लिया।

James Anderson ने साथी तेज गेंदबाज Stuart Broad की तारीफ की, बोले उन्हें भी छोड़ सकते हैं पीछे

David Willey picks up the last wicket to take his maiden ODI 5️⃣-for 🎉



Curtis Campher has lifted Ireland to 172, finishing with 59* on his international debut 👏 #ENGvIRE SCORECARD ▶️ https://t.co/wCq2WbjEEI pic.twitter.com/lW2YIJpdfg