James Anderson ने साथी तेज गेंदबाज Stuart Broad की तारीफ की, बोले उन्हें भी छोड़ सकते हैं पीछे

मैनचेस्टर : इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 589 विकेट जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने लिए हैं, लेकिन उसके साथी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) भी उनसे ज्यादा पीछे नहीं है। उन्होंने वेस्टइंडीज (West Indies Cricket Team) के खिलाफ खेली गई विजडन ट्रॉफी (Wisden Trophy) के तीसरे टेस्ट मैच में मंगलवार को अपने 500 टेस्ट विकेट पूरे किए। इस टेस्ट में उन्होंने दोनों पारियों में 65 रन पर 10 विकेट लिए। अब उनके खाते में 501 विकेट है। ब्रॉड की उम्र अभी 34 साल है, जबकि जेम्स एंडरसन दो दिन बाद 30 जुलाई को 38 साल के हो जाएंगे। यानी वह एंडरसन अपने क्रिकेट करियर के अंतिम दौर में हैं, वहीं ब्रॉड का मानना है कि वह चार-पांच साल और खेल सकते हैं। ऐसे में एंडरसन भी यह मानते हैं कि ब्रॉड एक दिन उन्हें पीछे छोड़ देंगे।

500 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे तेज गेंदबाज बने Stuart Broad, ओवरऑल सातवें स्थान पर

एंडरसन बोले, ब्रॉड से उन्हें भी मिलती है प्रेरणा

जेम्स एंडरसन ने मंगलवार को कहा कि ब्रॉड ने पिछले दो मैचों में जिस तरह की गेंदबाजी की है, वह शानदार है और इसका श्रेय बीते दो साल में उन्होंने, जो मेहनत की है, उसे जाता है। वह अब गेंद को बाहर निकालने लगे हैं। एंडरसन ने कहा कि हम देख चुके है कि वह लहराती सीम के साथ गेंद को जब अंदर लाते हैं तो कितने खतरनाक हो जाते हैं। सीधे पैड पर निशाना मारते हैं। एंडरसन ने कहा कि यह देखना शानदार है और इससे न सिर्फ टीम के युवाओं को प्रेरणा मिलती है, बल्कि बल्कि उन्हें भी।

