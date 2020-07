500 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे तेज गेंदबाज बने Stuart Broad, ओवरऑल सातवें स्थान पर

मैनचेस्टर : इंग्लैंड के 34 साल के दिग्गज तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ (England vs West Indies) दूसरी पारी में क्रेग ब्रेथवेट (Kraigg Braithwaite) के रूप में अपना तीसरा विकेट लिया, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे कर लिए। इस आंकड़े तक पहुंचने वाले वह इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले यह कारनामा इस टेस्ट में उनके साथ खेल रहे साथी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) कर चुके हैं। बता दें कि इसी टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने छह विकेट लिए थे। इसी के साथ उन्होंने अपने करियर में एक पारी में पांच या इससे अधिक विकेट लेने का कारनामा 18वीं बार किया। ऐसा करने वाले वह चौथे इंग्लिश गेंदबाज हैं।

500 विकेट लेने वाले सातवें गेंदबाज

बता दें कि इसी के साथ स्टुअर्ट ब्रॉड 500 विकेट के आंकड़े तक पहुंचने वाले सातवें गेंदबाज बने। अगर तेज गेंदबाजों की बात करें तो वह सिर्फ चौथे तेज गेंदबाज हैं, जो इस आंकड़े तक पहुंचे हैं। ब्रॉड से ज्यादा विकेट लेने ये खिलाड़ी निम्नलिखित हैं।

मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका, ऑफ स्पिनर, 133 मैच, 800 विकेट

शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया, लेग स्पिनर, 145 मैच, 708 विकेट

अनिल कुंबले, भारत, 132 मैच, लेग स्पिनर, 619 विकेट

जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड, तेज गेंदबाज, 153* मैच, 589* विकेट

ग्लेन मैक्ग्रा, ऑस्ट्रेलिया, तेज गेंदबाज, 124 मैच, 563 विकेट

कर्टनी वॉल्स, वेस्टइंडीज, तेज गेंदबाज, 132 मैच 519

स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड, तेज गेंदबाज, 140* मैच, 500* विकेट

🚨 5️⃣0️⃣0️⃣ WICKETS 🚨



Stuart Broad has become just the 7th bowler in the history of the game to take 500 Test wickets! 🎉🎉🎉 #ENGvWI pic.twitter.com/3FtgslBTxm